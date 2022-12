Fca Bank, partnership con DR Automobiles si estende anche al marchio EVO

TORINO - Si evolvé la partnership strategica tra Fca Bank e Dr Automobiles. L’accordo tra la Banca e il Gruppo Dr, che già include i brand Dr, Ickx e Sportequipe, viene esteso al marchio Evo, la linea entry level nata nel 2020 a Macchia d’Isernia. Lo comunica una nota in cui si sottolinea che per effetto della collaborazione, la banca fornirà i propri servizi finanziari, dal tradizionale finanziamento rateale all’innovativo Pcp, per rendere ancora più accessibili i modelli della gamma Evo, pensati per unire semplicità, concretezza e praticità. Fca Bank, con quasi cento anni di esperienza nel finanziamento auto, prosegue la nota, punta così a confermarsi come banca di riferimento per la mobilità, supportando con le proprie formule innovative e flessibili partner di rilievo come Dr Automobiles.

Il Gruppo, con 22.308 modelli Dr ed Evo immatricolati e una crescita del 196% nel periodo gennaio/novembre 2022, si conferma tra i player del panorama automotive italiano in più forte espansione. La partnership rappresenta inoltre, conclude la nota, per Fca Bank una conferma della strategia volta a sostenere una mobilità più sostenibile per l’ambiente, tra i principali driver di sviluppo della Banca. Oltre a garantire basse emissioni di Co2, grazie alla tecnologia bimodale in dotazione ai crossover Evo 4, Evo 5 ed Evo 6, la gamma include il modello Evo 3 Electric, la full electric più conveniente del mercato.