Fca, Bill Ford: «Con Marchionne parlammo di fusione, ma tempistica non era ideale»

NEW YORK - Sergio Marchionne e Bill Ford hanno parlato di una possibile fusione fra Fca e Ford, ma i due hanno rapidamente deciso che non si trattava di un’operazione pratica. Lo riporta Automotive News citando lo stesso Ford. «Io e Sergio abbiamo avuto diverse cene parlando di questo e valutando se Ford e Fca potevano andare bene insieme» dice Ford, osservando comunque come le trattative non sono andate però da nessuna parte. «La tempistica non era ideale» aggiunge Ford.