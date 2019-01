Fca, boom Jeep nel 2018: +71%. Immatricolazioni in Italia, 1 vettura su 4 è del gruppo (26%)

TORINO - Nel 2018 le auto Fiat Chrysler automobiles immatricolate nel 2018 sono quasi mezzo milione, per una quota del 26,2% del totale (1,9 mln). Il gruppo registra negli ultimi mesi un trend costante di crescita, passando attraverso il 23,4% di ottobre, il 24,1% di novembre e il 25,5% di dicembre. I risultati «positivi», si sottolinea in una nota, sono ottenuti «continuando a ottimizzare i canali di vendita». Cinque le vetture Fca nella top ten delle auto più vendute in dicembre (Panda, Ypsilon, Renegade, 500X e Compass) e ben sei in quella dell’anno, dominata dalla Panda che precede la 500X. In classifica anche Ypsilon, 500, Renegade e Tipo.

Continua senza arrestarsi l’exploit di Jeep che chiude un anno davvero positivo con segnali positivi da tutta la gamma: con oltre 84.500 immatricolazioni (in crescita del 70,75 per cento rispetto al 2017) il marchio ottiene una quota del 4,4 per cento. Nell’anno Alfa Romeo registra più di 43.100 vetture, per una quota di mercato del 2,3 per cento, mantenendo sostanzialmente gli stessi valori del 2017. Il marchio Fiat immatricola nell’anno oltre 323.300 vetture, per una quota al 16,9 per cento. In dicembre il marchio registra 18.700 auto e la quota è del 15,1 per cento. Anche il 2018 di Lancia è positivo: oltre 48.500 le immatricolazioni e quota al 2,5 per cento. In dicembre il marchio registra quasi 4.400 vetture, 0,9 punti percentuali in crescita rispetto allo stesso mese del 2017.