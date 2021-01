Fca brillante a Piazza Affari, anche il Leone Rampante di Sochaux sale in Borsa dell’1,97%

MILANO - Appare brillante Fca in Piazza Affari nel giorno dell’assemblea per le nozze con Peugeot per la creazione di Stellantis. L’ex-Lingotto segna un rialzo dell’1,8% a 14,92 euro, doppiando l’indice di borsa, mentre il Leone Rampante di Sochaux sale dell’1,97% a 22,81 euro sulla piazza di Parigi. In giornata sono attesi anche i dati sulle vendite di auto in Francia e in Italia in dicembre. Intanto si è aperta «virtualmente», senza la presenza fisica degli azionisti, l’assemblea generale straordinaria di Psa.

I soci del gruppo automobilistico francese sono chiamati a votare la fusione con Fca che darà vita a Stellantis, terzo produttore di auto al mondo per fatturato e quarto per volumi con 14 marchi. All’assemblea è presente circa il 74% del capitale di Psa: 670 milioni di azioni sui poco più di 904 milioni sul mercato. Alle 14.30 è in calendario l’assemblea di Fca, chiamata a esprimersi anch’essa sulla fusione. Psa ha già ricevuto il via libera all’operazione dagli azionisti titolari di azioni con voto doppio, che si sono espressi favorevolmente per il 99,99%.