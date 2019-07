Fca, riassetto in Maserati, Grasso nuovo responsabile operativo, Wester diventa executive chairman

TORINO «Con l’arrivo di Davide, continuiamo a rafforzare il nostro team di leadership con talenti consolidati a livello mondiale», ha dichiarato Mike Manley, ceo di Fca. «Davide mette la sua grande competenza a livello di gestione dei brand al servizio di uno tra i marchi più leggendari del mondo automotive. Davide e Harald porteranno avanti il processo di rinnovamento di Maserati a livello globale e Davide sarà anche un importante punto di riferimento per il Gec in materia di brand su tutto il portafoglio Fca», ha aggiunto Manley in una nota. «L’ampliamento del ruolo di Cto darà ulteriore impulso al nostro sviluppo in ambito powertrain e sarà determinante per l’integrazione di tecnologie all’avanguardia nei nostri brand.

Unire le attività di Vehicle e Powertrain Engineering sotto la guida di uno dei più rispettati leader tecnologici del settore ottimizzerà l’implementazione delle nostre strategie di prodotto», ha continuato Manley. «Entrare a far parte di Maserati in un momento di tale trasformazione è una straordinaria opportunità che va ad alimentare la mia passione per le auto, per lo sviluppo di grandi brand e la mia italianità. Inoltre, è per me un privilegio lavorare con Mike Manley, Harald Wester e tutto il team di Fca in un momento così determinante e di evoluzione per il Gruppo e l’intero settore», ha dichiarato Davide Grasso. «Questo è un passo fondamentale per la crescita di Maserati, sia a livello di sviluppo tecnologico che per l’espansione del marchio ed è per questo che sono molto contento di lavorare con Davide», ha dichiarato Harald Wester. «Sono onorato di assumere la guida delle attività di Powertrain a livello globale in questo periodo così sfidante. L’unione dei team Powertrain e Vehicle Engineering velocizzerà lo sviluppo e l’integrazione di sistemi di propulsione di eccellenza», ha aggiunto Wester.