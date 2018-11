Fca corre in Borsa (+4%) dopo vendite Usa. Morgan Stanley alza target price a 23 euro per azione

MILANO - Fca ha ingranato la marcia più alta a Piazza Affari, dove guadagna più del 4% dopo i dati superiori alle previsioni sulle immatricolazioni negli Stati Uniti (+16% in ottobre, meglio del +0,4% del mercato americano e contro stime che in media erano per un rialzo tra il 9 e il 15%). Inoltre, in attesa dei numeri relativi all’Italia, che saranno pubblicati oggi a mercati chiusi, gli analisti di Morgan Stanley hanno aumentato l’obiettivo di prezzo da 21 a 23 euro per azione. Nella prima parte della seduta, Fca sale del 4,02% a 14,15 euro per azione, dopo essere arrivata a guadagnare il 4,33% a un massimo di seduta di 14,238 euro. Il titolo è tra i migliori del Ftse Mib, che cresce dell’1,25%.

Passano di mano 3,5 milioni di azioni, contro la media giornaliera di 10,3 milioni registrata nelle ultime 30 sedute. Le vendite negli Stati Uniti sono state sostenute da Jeep (+9% grazie al nuovo Cherokee e alla Compass), Dodge (+38%) e Ram (+14%, con il contributo del nuovo 1500). Bene Alfa Romeo, sebbene ancora piccola (+44% nel mese e +132% finora nel 2018), mentre è andata peggio Maserati (-17% nel mese e -16% finora nell’anno). Il dato mensile ha beneficiato della forte crescita delle flotte (+55% anno su anno a 36.000 unità, che rappresentano il 20% dei volumi).

Secondo gli analisti di Equita, che hanno confermato la valutazione «hold» sul titolo con un target di prezzo di 17,8 euro per azione, «il dato di questo mese è superiore alla stima di consegne per l’anno fiscale 2018 nell’area Nafta pari a +10% anno su anno e più che compensa, anche per l’effetto mix, la debolezza del mercato europeo per l’effetto Wltp (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)», il nuovo sistema di omologazione e rilevamento di consumi ed emissioni delle auto entrato in vigore a settembre.