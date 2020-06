Fca e Psa, fusione procede nonostante inchiesta UE: obiettivo entro marzo 2021

TORINO - Nulla è cambiato tra Psa e Fca. I due colossi automobilistici restano determinati a concludere le nozze, tra le più importanti fusioni nella storia dell’industria automobilistica europea e internazionale, entro «la fine del primo trimestre 2021»: è quanto afferma un portavoce del gruppo francese, dopo l’annuncio - ieri - di un’inchiesta approfondita da parte della Commissione Ue. «Le due società continueranno a cooperare con la Commissione europea per rispondere alle sue domande nello stesso spirito costruttivo che ha definito il progetto di fusione dall’inizio», ha dichiarato il portavoce, aggiungendo: «Psa e FCA ribadiscono l’obiettivo comune di concludere la transazione entro la fine del primo trimestre 2021».

L’unione tra Psa e Fca punta a dar vita ad un colosso di portata mondiale ma dal cuore profondamente europeo, una delle più grandi fusioni mai realizzate nel comparto dell’auto. Per arrivare al matrimonio tra il costruttore francese e il gruppo italo-Usa guidato da Mike Manley, i tempi stimati sono tra i «12 e i 15 mesi» dal momento dell’accordo siglato il 19 dicembre scorso. Dopodichè Fca e Psa dovrebbero passare alla sospirata unione nonché alla costruzione delle necessarie sinergie perconsentire al nuovo colosso automobilistico, il quartocostruttore al mondo in termini di volumi e il terzo in base alfatturato, di affrontare le grandi sfide del futuro,contribuendo, tra l’altro, ad una nuova era della mobilità sostenibile. La sede principale del nuovo gruppo Fca-Psa - che tra i marchi in portafoglio avrà per esempio Fiat e Chrysler, Peugeot e Citron - sarà in Olanda e sarà quotato su Euronext (Parigi), Borsa Italiana (Milano) e al New York Stock Exchange.