Fca, Elkann:« La 500 elettrica è solo l’inizio di una nuova era»

TORINO - «È solo l’inizio della nuova era. Era importante fare questo evento. Bisogna riuscire a mantenere la fisicità», ha detto John Elkann, presidente di Fca in un breve colloquio con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, presentando in anteprima mondiale la Nuova 500 3+1 e l’intera gamma della Nuova 500 al Lingotto di Torino. In sala anche la moglie Lavinia e i figli Leone e Vita.