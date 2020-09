Fca, Elkann: «Lancio Maserati ambizioso, segnale di quello che sa fare il Tridente»

MODENA - Quello della Maserati MC20 è «un lancio ambizioso di un prodotto importante nel mondo dei motori, a scoppio ed elettrici». Lo ha detto il presidente di Fca, John Elkann, a margine della presentazione a Modena della nuova super sportiva MC20 del marchio del Tridente. «È un segnale di quello che sa fare Maserati», ha sottolineato Elkann, aggiungendo che «è importante far vedere in un momento di difficoltà come questo a causa del Covid che non ci si nasconde». Alla domanda se gli piaccia l’auto ha replicato «moltissimo, ne ho ordinate due».