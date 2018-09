Fca, Elkann: «Marchionne ci ha insegnato ad avere coraggio e perseguire eccellenza, continueremo a farlo»

DETROIT - Sergio Marchionne «ci ha insegnato a pensare in modo diverso. Ad avere il coraggio di agire e cambiare. A non aver paura. Ci ha insegnato che la domanda più importante che dobbiamo porci ogni giorno e se siamo stati in grado di cambiare qualcosa per il meglio». Così il presidente di Fca, John Elkann, ricorsa l’ex amministratore delegato, scomparso il 25 luglio, ad Auburn Hills, sede di Fca Us, davanti a migliaia di dipendenti del gruppo. «Il suo ruolo come amministratore delegato è stato sempre di responsabilità e non di privilegio» aggiunge Elkann, mettendo in evidenza come per «Sergio quello che veramente era importante» era il «perseguimento dell’eccellenza, l’idea che c’è sempre una strada migliore. Ce ne ha dato l’esempio con la sua umanità, la sua determinazione a non accettare mai lo status quo, a non essere mai soddisfatto con l’abbastanza buono e con il mediocre».