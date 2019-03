Fca: famiglia Agnelli non venderà l'auto. Elkann valuta accordi o fusione o alleanza con big del tech

ROMA - La famiglia Agnelli non venderà l'auto, ma sono tre le ipotesi - sostiene il Financial Times in un articolo dedicato al futuro di Fca - su cui John Elkann lavora: accordi per piattaforme di condivisione di ricerca e sviluppo con i competitor, fusione o unione con un grande gruppo tecnologico. Il Financial Times definisce Elkann "baluardo della dinastia Fiat" e "il perfetto modello di un moderno industriale globale".

"Elkann - ricorda il Financial Times, che nella sua ricostruzione cita persone vicine al presidente di Fca ed Exor - ha cercato un legame nel settore automobilistico per diversificare il rischio dal 2015, quando Fca è stata respinta dalla General Motors". Elkann - dice Ft - descrive gli anni dopo la scomparsa di suo nonno come "terribili" e ricorda che Fiat ha attraversato un momento molto difficile, cambiando quattro amministratori delegati dal 2002 al 2004.

Ora Elkann è concentrato sulla guida di Fca in un momento in cui l'industria è sotto pressione per via della disruption tecnologica e il crollo delle vendite in Cina. L'articolo mette in risalto "pragmatismo, glamour, senso del dovere e relazioni internazionali" del presidente di Fca ed Exor, definito "l'industriale moderno che lavora per far durare la dinastia Fiat".