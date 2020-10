Fca, Francois: «Fiat riparte da casa, a Mirafiori con la nuova 500 elettrica»

TORINO - «Oggi ripartiamo da dove la Fiat 500 è nata. Da Torino dall’Italia. Ripartiamo da casa nostra. L’Italia è casa. Torino è casa. Mirafiori ovviamente è casa, ed è tornata a produrre la 500 dopo 48 anni, dopo quasi mezzo secolo. Lo ha affermato Olivier Francois, responsabile del brand Fiat (gruppo Fca), presentando la nuova 500 elettrica al Lingotto. «La nuova 500 è disegnata, progettata e costruita in Italia», ha sottolineato Francois, rispondendo a chi sostiene che Fca non produce più nel nostro Paese. Inoltre, è stato precisato che con la salita produttiva della Nuova 5oo siamo tornati alla piena operatività dello stabilimento di Mirafiori e anzi, abbiamo già programmato l’ingresso di nuove risorse. Fiat 500 non è la sola auto del gruppo prodotto in Italia: ‘Tutte le Maserati le facciamo in Italia e anche tutte le Alfa Romeo. E poi anche le Jeep, con il Renegade da sempre a Melfi, insieme alla 5ooX, il Compass che è arrivato in Italia dal Messico e poi le nuove Plug-in Hybrid. Il Ducato si fa da sempre ad Atessa, e ora anche quello elettrico. La Panda nel 2010 l’abbiamo riportata a Pomigliano e ora abbiamo riportato a casa anche la Nuova 500».