Fca, Francois: «Governo aiuti mobilità elettrica con incentivi e infrastrutture»

MILANO - «Serve aiuto sulle infrastrutture e anche sugli incentivi. Non si può investire pesantemente sull’elettrico, come abbiamo fatto noi, e vivere in un Paese che non sia all’altezza della mobilità elettrica». Così il responsabile brand Fiat, Olivier Francois, a margine della presentazione a Milano della Nuova 500, la prima auto full electric italiana. «Mi aspetto risposte dal governo e dai comuni - aggiunge - C’è un impegno di Milano sulla elettrificazione, la stessa cosa su Torino».

«Non c’è dubbio che il coronavirus avrà un impatto sulle vendite, ma siamo fiduciosi sul fatto che sarà un impatto di breve periodo». Così Olivier Francois, responsabile brand Fiat, a margine della presentazione alla Triennale di Milano della Nuova 500, prima auto full electric italiana. «Siamo qui per dimostrare che siamo accanto al sistema Milano e al sistema Italia, che non si ferma. Anche Fiat non si ferma e riparte da un’ auto totalmente nuova».