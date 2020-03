Fca, Francois: «Milano è la nostra Ginevra, qui per supportare città. Abbiamo realizzato idea folle»

MILANO - «Quando hanno cancellato Ginevra credo che chiunque avrebbe mollato il colpo. Io 3 o 4 giorni fa ero in America, tranquillamente, a preparare il salone e da lì ho visto Milano rialzare la testa tramite quel bellissimo video». Così il responsabile del brand Fiat a livello mondiale e del marketing di Fca, Olivier Francois, durante la presentazione alla Triennale di Milano della Nuova 500 elettrica, ha spiegato come si è mosso il gruppo dopo la cancellazione improvvisa del salone dell’ auto. E così è nata quella che lo stesso manager Fca definisce «un’idea folle», cioè «fare Ginevra a Milano. Questa cosa è nata solo due giorni fa nell’ufficio del sindaco Beppe Sala. E abbiamo messo in piedi questo incontro» alla Triennale. «Siamo qui - conclude Francois - per dare un segno di positività, perchè Milano ne ha bisogno».