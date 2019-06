Fca, Gorlier:«Avanti con strategia che punta sulla qualità»

TORINO - «Continuiamo la nostra strategia che punta sulla qualità». Così Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee di Fca, commenta - nello stand Alfa Romeo di Parco Valentino - l’andamento delle vendite del Gruppo che a maggio hanno subito un calo in Europa dell’8,3%. «Finalmente un Salone a casa mia. È una manifestazione che avvicina le famiglie e i bambini. Un Salone meno dedicato ai lanci di nuovi modelli, ma che permette di avere un contatto più familiare con l’ auto. È un formato molto bello sia per chi viene sia per chi espone», commenta Gorlier.