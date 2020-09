Fca, Gorlier: «Cambiamento va accompagnato da politica e istituzioni. Settore in trasformazione, gruppo segue elettrificazione»

TORINO - «Politica e istituzioni devono accompagnare gli sviluppi tecnologici con un quadro regolatorio stabile e premiante per le scelte innovative delle aziende e adeguati investimenti sulle infrastrutture pubbliche». Così Pietro Gorlier, responsabile di Fca per l’Area Emea, durante la conferenza stampa per l’inaugurazione del progetto pilota Vehicle-to-Grid, parlando della trasformazione che sta affrontando il settore auto, soprattutto verso l’elettrificazione. Per fare in modo che «la visione si trasformi in realtà, data la complessità che caratterizza questo nuovo mondo della mobilità, non può mancare il punto di vista e l’impegno della politica e delle istituzioni», ha sottolineato Gorlier.

Ad ogni modo, ha proseguito Gorlier, «I prodotti hanno bisogno di inserirsi in un ecosistema che li supporti, pertanto abbiamo sviluppato una serie di servizi che semplificano la vita a chi decide di acquistare un’ auto elettrica». Si tratta di soluzioni semplici e innovative, capaci di trasformare in opportunità gli eventuali problemi che i clienti temono di incontrare con i nuovi tipi di mobilita«, ha specificato il manager, ricordando che il progetto V2G presentato oggi rappresenta «un caso di uno sviluppo unico per dimensione a livello mondiale» e ‘un momento importante e simbolico per la nostra azienda e per i nostri partner Terna, Engie Eps e Rse. È con loro che stiamo dando vita al progetto, il Vehicle-to-Grid’.