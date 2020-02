Fca, Gorlier: «Confermiamo gli investimenti annunciati. Fino a fusione saremo due aziende separate»

POMIGLIANO D’ARCO - «Fino a quando non avremo completato la fusione, continueremo ad essere due aziende separate. E noi confermiamo gli investimenti annunciati». Lo ha sottolineato il Ceo Emea Region Pietro Gorlier a Pomigliano d’Arco rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se la trattativa con Psa comporterà variazioni sugli investimenti annunciati. «Avevamo un piano da 5 miliardi - ha proseguito - lo abbiamo portato avanti e lo stiamo portando avanti. Poi se ci sarà qualche aggiustamento sicuramente lo faremo. Ricordo che però i prodotti che noi facciamo servono al mercato e servono ai nostri marchi e quelli non sono in discussione». «Gli investimenti che abbiamo dichiarato sono quelli che per il 2022 dovrebbero portare la piena occupazione - ha aggiunto ancora Gorlier - sono confermati e quindi automaticamente anche il riassorbimento progressivo delle persone che sono in cassa integrazione. La crisi sarà superata chiaramente quando tutti torneranno di nuovo al lavoro».