Gorlier: «Fca continua a privilegiare vendite a privati». Panda più venduta Italia, bene Ypsilon e Stelvio

TORINO - «In un mercato in discesa Fca continua a privilegiare le vendite a privati, dove aumentiamo le nostre immatricolazioni del 16%, ben oltre l’andamento del mercato. Con soddisfazione vediamo Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Alfa Romeo Stelvio in testa nelle vendite dei loro segmenti». Così Pietro Gorlier, responsabile delle vendite Fca in Europa, commenta i risultati del gruppo nel mercato italiano dell’ auto.

Fiat Panda - sottolinea Fca - è l’ auto più venduta in Italia con una quota nel segmento del 46,3%, seguita da Lancia Yspilon nella classifica generale e da Fiat 500 nel suo segmento. Lancia Ypsilon è leader nel segmento B con vendite in crescita del 55,4% e la migliore quota da aprile 2016. Alfa Romeo Stelvio è leader nel suo segmento con una quota del 13,4%. Nella top ten assoluta compare anche la 500X che con il 13,1% di quota è ai vertici del suo segmento. Jeep si conferma il brand più venduto nel segmento dei fuoristrada con Jeep Renegade e Jeep Compass consolidano la loro presenza fra le tre vetture più vendute dei loro segmenti.