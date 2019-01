Fca, Gorlier: «Nostra quota in Europa stabile, siamo sulla strada giusta». 2018 anno record per Jeep e 500

TORINO - Il 2018 è stato un anno record per Jeep, che con quasi 168.700 immatricolazioni ottiene il miglior risultato di sempre in Europa. La quota del brand nel suo segmento è del 3,2% (+0,8 % rispetto al 2017) con le consegne in crescita del 55,6% in un mercato che segna +14,7%.

Lo sottolinea Fca in una nota sui dati relativi alle vendite in Europa. Record storico di vendite per la 500 con quasi 194 mila unità, l’1,3% in più rispetto al 2017. Panda e 500 sono al vertice delle vendite del segmento A con una quota vicina al 28%, mentre lo Stelvio aumenta le immatricolazioni del 73,5% e si conferma il più venduto della sua categoria in Italia. Renegade e Compass trainano i risultati di Jeep incrementando le vendite dell’1,2% e del 380,4% in confronto con il 2017. Abarth, con quasi 23.500 unità (+36,5%) registra nel 2018 il record storico di vendite.

«Pur continuando a privilegiare l’ottimizzazione dei canali di vendita (privati, flotte, noleggio a lungo termine) e in un anno caratterizzato dagli effetti sul mercato dell’introduzione dei nuovi criteri di omologazione - commenta Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee del gruppo - la quota Fca in Europa si mantiene stabile e questo dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Il 2018 è un anno eccezionale per due record. Jeep da cinque anni a questa parte continua a aumentare le registrazioni in Europa e rispetto al 2015 le vendite del brand sono raddoppiate. La 500 ottiene il primato assoluto di vendite dal lancio a oggi, con quasi 194 mila immatricolazioni, in forte e costante crescita anno su anno».