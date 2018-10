Fca, Gorlier nuovo responsabile attività Europa. Attuale ad di Marelli e Mopar, sostituisce Altavilla

TORINO- Pietro Gorlier, torinese, è il nuovo responsabile delle attività di Fca in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea). Lo annuncia l’ad del gruppo Mike Manley in una lettera ai dipendenti. Gorlier sostituisce Alfredo Altavilla che si è dimesso il 23 luglio dopo la nomina del nuovo amministratore delegato Mike Manley. Gorlier, 55 anni, è l’attuale amministratore delegato della Magneti Marelli e della Mopar. È entrato in Fiat nel 1989 come analista di mercato in quota Iveco. «Gorlier spiega Manley - è stato nominato Chief Operating Officer (COO) regione Emea. Pietro ha dato dimostrazione di comprovata esperienza in ambito commerciale e industriale con Fca. È un manager esperto a livello globale ed essendo anche figlio di un dipendente Fiat ha un profondo rispetto e un’approfondita conoscenza delle nostre attività in Europa. Pietro manterrà l’incarico di Head of Mopar a livello globale. Steve Beahm assumerà la responsabilità di Mopar in Nord America, continuando a rivestire la carica di Head of Chrysler, Dodge and Fiat Brands in Nord America».