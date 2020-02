Fca, Gorlier: «Rottamazione per favorire auto elettriche. Servono politiche pubbliche anche per ridurre costi ricarica»

POMIGLIANO D’ARCO - POMIGLIANO D’ARCO - Per favorire il drastico aumento del numero di auto elettriche o ibride servono «politiche pubbliche che ne accompagnino l’introduzione sul mercato». Lo ha detto il Ceo Emea Region di Fca, Pietro Gorlier, aggiungendo che sarebbe necessario agire «su due leve: il sostegno alla domanda di mercato sia sostenendo la rottamazione dei veicoli ante Euro 4 per sollecitare il rinnovo del parco circolante, sia riducendo i costi di ricarica pubblica o private, in modo da rendere competitivo il costo totale di possesso del veicolo elettrico».

«Sarebbero necessarie - ha spiegato - misure come il sostegno alla diffusione dell’infrastruttura di ricarica, come la semplificazione delle procedure esistenti per l’installazione, ad esempio con l’istituzione di uno Sportello Unico Nazionale a questo scopo o strumenti di detrazione fiscale».

Inoltre Fca conferma la piena occupazione al 2022 con il piano di investimento da 5 miliardi per l’Italia. La conferma viene dal ceo Emea Region di Fca, Pietro Gorlier, in occasione dell’incontro a Pomigliano per i 40 anni della Panda. ‘Confermo che gli investimenti che abbiamo dichiarato sono quelli che per il 2022 dovrebbero portare la piena occupazione, questi investimenti sono confermati e quindi automaticamente anche progressivamente il riassorbimento delle persone che sono in cassa integrazione. Non abbiamo cambiato nulla da quello che abbiamo dichiarato dal novembre 2018’. Per Gorlier ‘la crisi sarà superata chiaramente quando tutti torneranno di nuovo al lavoro. Noi abbiamo dichiarato che intendiamo con questo piano di investimenti da 5 miliardi che stiamo facendo per l’Italia di arrivare al 2022 alla piena occupazione e questo vale anche per lo stabilimento di Pomiglianò ha ribadito.