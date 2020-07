Fca, Gorlier: «Serve ecosistema per mobilità elettrica accessibile. Nostra elettrificazione procede, a Mirafiori Battery Hub»

TORINO - «Bisogna dare a tutti la possibilità di accedere alla mobilità elettrica. Serve un sistema di contorno fatto di ricarica, costi dell’energia adeguati, gestione degli spazi pubblici, misure di supporto alla domanda, oltre a un piano di riqualificazione della filiera industriale. In particolare i costi della ricarica devono diventare accessibili perché oggi la ricarica pubblica è tre volte più costosa di quella privata e questo limita l’efficacia dell’ auto elettrica».

Lo ha sottolineato Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee di Fca, lntervenendo alla web conference di presentazione del Rapporto ‘100 Italian e-mobility stories’ promosso da Symbola, Enel X e Fca. Gorlier ha ricordato l’elettrificazione della gamma Fca con l’arrivo delle ibride, in particolare la Panda Mhv già in produzione a Pomigliano, la versione europea della Compass a Melfi, il piano a Mirafiori per la nuova Fiat 500, il Ducato elettrico previsto a breve ad Atessa, e poi l’elettrificazione del brand Maserati a Modena e a Torino tra il 2020 e il 2021. Sono state anche avviate le attività propedeutiche alla produzione di un nuovo Uv compatto Alfa Romeo a Pomigliano, mentre a Mirafiori nascerà il nuovo Battery Hub, un vero e proprio centro di assemblaggio batterie in un fabbricato dedicato con tecnologie all’avanguardia, processi modulari e flessibili.