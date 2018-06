Fca, Hyundai smentisce interesse: titolo in borsa ripiega da massimi (16,84 euro) ma cresce del 3%

MILANO - Le indiscrezioni relative a un interesse di Hyundai per Fca sono senza fondamento. È quanto ha precisato un portavoce del gruppo coreano, dopo che l’Asia Times aveva scritto che il ceo Chung Mong-koo starebbe aspettando un ribasso delle azioni Fca prima di lanciare un’Opa. A spingere per la fusione tra i due gruppi ci sarebbe, secondo la ricostruzione, il fondo Elliott di Paul Singer, che su il gruppo Hyundai ha investito un miliardo di dollari. In Borsa Fca ripiega dai massimi di seduta (+6,08%) anche se si mantiene in deciso rialzo (+3,05% a 16,53 euro).

