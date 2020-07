Fca in grande spolvero a Piazza Affari (+3,1%) sulla scia di Psa (+3,3%) che ha presentato la trimestrale

MILANO - Fca in grande spolvero a piazza affari sulla scia di Psa, che ha dato oggi i numeri del trimestre e ha confermato il timing per la fusione. Il titolo del Lingotto balza del 3,14% a 9,35 euro, mentre Psa a Parigi sale del 3,32% a 15,4 in un comparto auto che in Europa avanza dello 0,6%. La fusione tra le due case automobilistiche, secondo quanto detto dal numero uno di Psa Tavares, si concluderà entro il primo trimestre del 2021 come previsto. I lavori per il merger, che darà vita al gruppo Stellantis, proseguono come da programma, anche per quanto riguarda l’antistrust rispetto alle quali Tavares ha detto che «è troppo presto» per stimarne le eventuali conseguenze materiali.

Per Tavares, inoltre, la «complemetarietà tra i due gruppi sarà la risposta a possibili crisi» del settore auto in futuro. Sul fronte dei conti, Psa ha chiuso i primi sei mesi dell’anno, duramente segnati dalla pandemia da Covid-19, con un utile netto di 595 mln di euro, a fronte di 1,83 mld di un anno prima (con un crollo del 67,5%) con ricavi in calo del 34,5% a 25,12 mld. Il gruppo però si aspetta un forte rimbalzo nella seconda parte dell’anno e ha confermato le stime per il 2020 dell’utile operativo adjusted per la divisione automotive del 4,5%, in media con le stime 2019-2021. Il mese di giugno, secondo quanto riportato dai manager, ha registrato un forte rimbalzo delle vendite e luglio si assesta sullo stesso trend.