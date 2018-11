Fca, in Usa +16% immatricolazioni ottobre. Per Ram mese da record, bene anche Jeep ed Alfa

NEW YORK - Fca US, divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles, ha annunciato i dati delle immatricolazioni Usa di ottobre, sostenuti ancora una volta dai marchi di pickup truck Ram e dei Suv Jeep ma anche da Alfa Romeo e da Dodge. I dati sono i quarti a essere pubblicati senza Sergio Marchionne al comando del gruppo. L’annuncio del decesso dello storico Ceo fu dato il 25 luglio scorso. Nel mese appena concluso il gruppo guidato da Mike Manley ha venduto nel mercato Usa 177.391 vetture, in rialzo del 16% rispetto allo stesso mese del 2017 quando il totale era stato di 153.373 veicoli. A livello retail il mese scorso le vendite sono state pari a 141.200 unità. Le vendite di flotte hanno rappresentato il 20% del totale delle vendite e sono state pari a 36.191 vetture.

Per il marchio di pickup truck Ram (+14% a 54.542 unità), «ottobre è stato un mese storico», ha spiegato l’azienda sottolineando che quello appena finito è stato l’ottavo mese di fila con vendite retail record (+12% a 42.138 unità) da quando il marchio fu lanciato nel 2009. La performance è stata sostenuta dal Ram 1500 (+20% a 28.459 esemplari, nuovo record). I suv a marchio Jeep hanno registrato immatricolazioni in rialzo del 9% a 72.800 veicoli; settembre era stato il sesto mese di fila sopra quota 80mila. Il modello Compass ha fatto da traino con una performance pari a un +26% a 14.083 unità.

La crescita del brand Alfa Romeo ha accelerato con un +44% a 1.737 unità (di cui 902 legate a Stelvio). Continua a fare male invece il marchio Fiat (-35% a 1.151 vetture). Performance tornata positiva per il brand Chrysler (+21% a 13.289 esemplari) con il minivan Pacifica che ha messo a segno un nuovo ottobre da record (+22% a 9.277 unità). Dodge ha messo a segno un altro rimbalzo (+38% a 33,872 unità) grazie al Challenger (5.225 vetture).