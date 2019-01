Fca, Manley: «Con ecotassa piano investimenti da 5 mld in Italia va rivisto»

DETROIT - Il piano di investimenti da 5 miliardi di euro previsto in Italia dal 2019-2021 «sarà rivisto» e quindi anche il piano di piena occupazione negli stabilimenti italiani entro il 2021. Lo ha detto Mike Manley, Ceo di Fca, parlando in una tavola rotonda al salone dell’ auto di Detroit. Quel piano, ha precisato, fu pensato prima che l’ecotassa su auto di lusso e Suv venisse introdotta in Italia. Da allora «il contesto è cambiato».

La vendita di Magneti Marelli per 6,2 miliardi di euro ai giapponesi di Calsonic Kansei «crea valore per i soci» di Fiat Chrysler Automobiles e «non c’è dubbio che metta il gruppo in una posizione più forte». Ha affermato Manley, per lui, la transazione «mette anche Magneti Marelli in una posizione più forte. È una vittoria per tutti». Il completamento della transazione è atteso nel primo trimestre del 2019.

La scomparsa shock di Sergio Marchionne, annunciato lo scorso 25 luglio, dimostra che «bisogna essere preparati a tutto».Ha proseguito l' amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles. Da quando Manley è stato promosso a Ceo del gruppo, «il focus è stato sulla performance finanziaria, sui marchi e sul cambiamento di team». Dicendo di avere ottenuto un alto livello di supporto dopo la transazione al vertice dell’azienda, Manley ha aggiunto: «Sono stati sei mesi intensi. Sono pronto ad affrontare il 2019».