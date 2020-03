Fca, Manley: «Lavoriamo per rispettare impegni con clienti e concessionari, emergeremo più forti»

TORINO - In questo periodo di incertezza economica, Fca sta «lavorando instancabilmente per rispettare gli impegni nei confronti dei nostri clienti e concessionari. Dal lancio del programma di vendita a distanza in Italia all’offerta di piani di finanziamento con rate posticipate negli Stati Uniti, vogliamo continuare a offrire il massimo supporto ai nostri clienti e concessionari». Lo ha scritto l’amminstratore delegato di Fca Mike Manley, nella lettera settimanale ai dipendenti, diffusa da fonti sindacali, sottolineando che «a livello globale, il nostro settore rappresenta quasi il 6% della produzione economica e l’8% del commercio, e crea milioni di posti di lavoro. Siamo uno dei più importanti motori dell’economia mondiale. Voglio assicurarvi che, oltre a gestire le incombenze più pressanti, sono altrettanto impegnato ad assicurare che Fca emerga da questo momento più forte che mai, proponendosi come un punto cardine nel processo di ripresa e rinnovamento del settore».

Manley ha inoltre ricordato che la società ha varato una serie di misure per tutelare la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, ha scritto, «a seguito della decisione di sospendere temporaneamente la produzione negli stabilimenti europei, abbiamo valutato la stessa opzione per il Nord America». La Uaw (United Auto Workers, il maggiore sindacato americano del settore auto) e le case automobilistiche di Detroit hanno istituito una task force congiunta dedicata all’emergenza coronavirus per valutare le misure necessarie a proteggere le nostre persone. «Di comune accordo con la Uaw, abbiamo deciso di sospendere la produzione in tutti i nostri stabilimenti del Nord America, come già fatto in Europa, e di utilizzare questo periodo per intensificare ulteriormente le misure già adottate a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti», ha scritto.