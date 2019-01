Fca, Manley: «Nel 2019 mercato UE più complesso, peseranno Brexit e ecobonus. Non preoccupato da partnership altrui»

DETROIT - «Ci sono una serie di cose che succederanno quest’anno in Europa; vedremo cosa succede con Brexit. L’Europa è un mercato complesso. L’altra cosa che vedremo è l’introduzione dell’Ecobonus in Italia. Resto ancora positivo per il mercato europeo ma credo che sarà complesso. Dovremo trovare la nostra rotta». Lo ha detto Mike Manley, amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, parlando a margine della presentazione del nuovo Ram al salone dell’ auto di Detroit.

Riguardo l’alleanza Volkswagen-Ford: «Ci sono sempre state partnership in giro per il mondo. Non sappiamo nemmeno tutti i dettagli ancora [su quella attesa tra Ford e Volkswagen], che credo scopriremo nei prossimi giorni. Non sono preoccupato da quando la gente fa partnership, anche io ne ho». Lo ha detto Mike Manley, amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles a margine della presentazione del nuovo Ram al salone dell’ auto di Detroit.