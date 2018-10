Fca, Manley: «Possiamo realizzare piano da soli. Ci sarà forte miglioramento vendite in Emea»

TORINO - «Siamo più forti del passato. Possiamo realizzare il nostro piano industriale da indipendentì». Lo ha detto l’amministratore delegato di Fca, Mike Manley, rispondendo durante la conference call a un analista che gli chiedeva se sia ancora possibile un’alleanza con un altro costruttore. «Rispetto al terzo trimestre 2018 mi aspetto un significativo aumento delle vendite nell’area Emea». Lo ha detto Mike Manley, ad di Fca, durante la conference call sui conti del terzo trimestre.

«Credo che già nel quarto trimestre dell’anno »potremo migliorare i nostri margini nell’area Emea«, ha aggiunto. «Mi aspetto in futuro significativi miglioramenti per Maserati anche grazie a una strategia focalizzata sul brand. Mostrerà segnali di ripresa nella seconda metà del 2019’». Lo ha detto Mike Manley, ad di Fca, nella conference call sui conti del terzo trimestre. Manley ha spiegato che Maserati ha sofferto nel mercato cinese e nell’area Emea. «Il prodotto è competitivo. È un marchio del lusso, non un brand mass market».