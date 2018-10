Fca, Manley scrive ai dipendenti: «Ecco la mia nuova squadra»

TORINO- Ecco la lettera integrale inviata oggi dal CEO di FCA, Mike Manley, a tutti i dipendenti nel mondo:

Cari Colleghi,

Negli ultimi 60 giorni, ho viaggiato nelle region APAC, EMEA e NAFTA e ho in programma di andare in LATAM nelle prossime settimane. Ho avuto modo di incontrare molti di voi e di discutere della tabella di marcia per mantenere gli impegni del piano industriale quinquennale presentato il 1 ° giugno. Poiché sono stato ampiamente coinvolto nello svi luppo del piano, posso assicurarvi che è stato realizzato nella piena convinzione che abbiamo competenze e talento eccezionali che ci accompagneranno lungo il percorso per diventare una delle case automobilistiche più redditizie al mondo. Non sto dicendo che non avremo sfide da affrontare. A causa di normative più severe, della forte concorrenza e, probabilmente, di una crescita industriale più lenta a livello mondiale, i prossimi cinque anni continueranno a essere estremamente impegnativi per il nostro se ttore. Ciononostante, grazie al costante focus sugli obiettivi e alla capacità di adattarci con flessibilità al mutare delle circostanze, che è una delle nostre caratteristiche e qualità distintive, abbiamo una visione chiara , che ci permetterà di realizzare le nostre ambizioni quinquennali. Un o degli element i chiave d el piano è assicurare che il team di leadership sia perfettamente allineato ai nostri obiettivi futuri. FCA ha un team eccezionale con una vasta esperienza e un o straordinario record di successi.

Oggi sono lieto di annunciare alcuni cambiamenti n el nostro team di leadership, come fase iniziale nel percorso di realizzazione del nostro nuovo piano: Pietro Gorlier è nominato Chief Operating Officer (COO) della nostra regione EMEA. Pietro ha dato dimostrazione di comprovata esperienza in ambito commerciale e industriale con FCA. È un manager esperto a livello globale e d essendo anche figlio di un dipendente Fiat ha un profondo rispetto e un ’ approfondita conoscenza dell e nostre attività in Europa. Pietro manterrà l ’ incarico di Head of Mopar a livello globale . Steve Beahm assumerà la responsabilità di Mopar in Nord America , continuando a rivestire la carica di Head of Chrysler, Dodge and Fiat Brands in Nord America.

Ermanno Ferrari è nominato CEO di Magneti Marelli. Di recente , Ermanno ha ricoperto la carica di responsabile della business unit Lighting di Magneti Marelli, la sua più grande business unit, e in precedenza ha lavorato nelle diverse business unit di Marel li, ricoprendo ruoli d i responsabilità nei business Shock Absorber e Suspension. Nella sua nuova funzione, Ermanno entrerà a far parte del Group Executive Council (GEC).

Harald Wester è nominato Chief Operating Officer di Maserati. Harald manterrà il suo ruolo di Chief Technology Officer. È un profondo conoscitore del mercato di riferimento dei marchi premium e , grazie a questa nomina , potrà applicare le tecnologie più avanzate anche a Maserati.

Tim Kuniskis è nominato Head of Jeep Brand North America. Tim manterrà le sue responsabilità come Head of Alfa Romeo a livello globale e applicherà le sue comprovate competenze in ambito prodotti e marketing a due dei brand più apprezzati del settore, entrambi con grandi ambizioni di crescita nel nostro piano qui nquennale.

Reid Bigland è nominato Head of Ram Brand. Reid è già stato a capo del marchio Ram negli anni 2013 – 2014 facendo registrare sotto la sua guida un incremento delle vendite di quasi il 50 per cento . Con il nuovo Ram Light Duty Truck , prossimo al la piena produzione, e il nuovo Ram Heavy Duty , il cui lancio sul mercato è previsto per metà 2019, Reid dispone del bagaglio di competenze e dei prodotti giusti per portare Ram a d un livello superiore. Reid manterrà le sue funzioni a capo delle attività in Canada e delle vendite negli USA.

Scott Garberding è nominato Chief Manufacturing Officer a livello globale . Scott ha maturato quasi 30 anni di esperienza nel settore in FCA, prima a capo della produzione in Nord America, poi del le attività di Purchasing a livello globale , nel periodo di permanenza in Italia, e in tempi più recenti della Quality a livello globale. Scott ha sviluppato conoscenz e e competenze profonde del nostro sistema di produzione a livello mondiale e delle persone al lavoro ne i nostri s tabilimenti. Comau e Teksid riporteranno direttamente a Scott , in modo da ottimizzare e massimizzare l ’ applicazione dei loro prodotti e servizi nelle attività di produzione. Scott sostituirà Stefan Ketter , che all ’ inizio dell ’ anno ci ha comunicato l ’ intenzione di lasciare il suo incarico in FCA. A nome di tutti i colleghi con i quali ha collaborato attivamente, desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a Stefan per il valido contributo prestato nel corso degli anni.

Richard Schwarzwald è nominato Head of Quality a livello globale . Richard subentra a Scott Garberding nella carica e vanta oltre 25 anni di esperienza nella qualità automotive e qualità dei fornitori. Di recente , Richard ha diretto la Divisione Quality in America Latina e , in precedenza , ha ricoperto incarichi di leadership presso diversi fornitori e OEM automotive. Desidero congratularmi con Richard e il suo team in America Latina per aver compiuto notevoli miglioramenti a livello di qualità , in particolare per Jeep, incluso il raggiungimento del 1 ° quartile per Jeep Renegade in una recente indagine di valutazione indipendente. Nella sua nuova funzione, Richard entrerà a far parte del Group Executive Council (GEC). Correlati a questa nomina , Mark Champine assumerà la responsabilità per la Quality in Nord America e Geraldo Barra assumerà la responsabilità per la Quality in America Latina.

Queste nomine contribuiscono ad allineare il nostro team di leadership al conseguimento dei risultati definiti nel nostro piano quin quennale. S ono la garanzia che manterremo il massimo livello di attenzione nel realizza re gli obiettivi e perseguire l’eccellenza in ciascuna delle nostre region e tra i nostri team funzionali. Servono anche a fornire il supporto adeguato ai nostr i diversi marchi e a consolida re un approccio rigoroso e disciplinato all ’ allocazione del capitale. Le mie congratulazioni ai leader che assumeranno i nuovi incarichi. E grazie a tutti voi per la continua dedizione con cui ogni giorno vi assicurate che FCA continui a soddisfare le esigenze e superare le aspettative dei nostri clienti nel mondo.



Mike Manley Londra, 1 Ottobre 2018