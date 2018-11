Fca, Manley al tavolo con i sindacati a Mirafiori. Con Gorlier presenta il piano per le fabbriche italiane

TORINO - L’amministratore delegato di Fca, Mike Manley, è presente al tavolo con i sindacati, a Mirafiori. Con lui c’è il responsabile delle attività europee del gruppo, Pietro Gorlier. I nuovi vertici di Fca, che incontrano per la prima volta i sindacati, illustreranno il piano per gli stabilimenti italiani con i nuovi modelli e i tempi previsti per la loro entrata in produzione. Si aspetta l’annuncio dell’arrivo della 500 elettrica a Mirafiori, di un piccolo suv Alfa a Pomigliano e della Jeep Compass a Melfi.

La delegazione della Fim è guidata dal segretario generale Marco Bentivogli e dal segretario nazionale Ferdinando Uliano, quella della Uilm dal numero uno, Rocco Palombella e dal responsabile auto Gianluca Ficco. Sono presenti anche la Fismic con il segretario generale Roberto Di Maulo, la Ugl Metalmeccanici e l’Associazione Quadri. La Fiom con la segretaria generale Francesca Re David e il responsabile Auto Michele De Palma incontrerà l’azienda il pomeriggio all’Unione Industriale.

L'incontro con Manley - secondo quanto si apprende - è durato 40 minuti e stato poi Gorlier a continuare il confronto illustrando il piano di Fca.