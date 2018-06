Fca, Marchionne in cravatta: «Entro giugno zero debito». Manley: «Dieci modelli Jeep entro il 2022»

BALOCCO - «Fca azzererà entro giugno l'indebitamento netto industriale». E' quanto ha affermato Sergio Marchionne il quale aveva promesso che si sarebbe presentato con la cravatta al Capital Markets Day se l'obiettivo fosse stato raggiunto. Il manager si è presentato in maglioncino ma sotto indossa una cravatta blu «ben annodata».

«Nei primi dieci anni fatto ricorso dei mercati finanziari mentre negli ultimi cinque anni la riduzione del debito è stato uno dei principali obiettivi . A fine giugno la posizione finanziaria netta sarà positiva; rimane ancora qualcosa da fare ma direi che ci siamo", ha affermato Marchionne, che nella relazione di apertura del Capital Market Day ha citato Oscar Wilde: "Una cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita». Il manager ha pronunciato la frase abbassando la zip del maglioncino e mostrando sotto la cravatta blu.



«Dal 2004 a oggi, con l'eccezione della crisi globale del 2008, abbiamo sempre raggiunto i nostri target finanziari». Lo ha affermato l'ad di Fca Sergio Marchionne aprendo il Capital Markets Day a Balocco. «Non ci adegueremo mai sugli allori dei risultati raggiunti perché l'unico approccio che conosciamo è quello di guardare sempre avanti, per raggiungere traguardi nuovi e più alti. Il nostro obiettivo ultimo, il vero traguard0, è quello che dobbiamo ancora raggiungere», ha sottolineato Marchionne. «Tutti i cambiamenti che si prospettano non rappresentano una minaccia - ha spiegato - ci stiamo allenando da 14 anni. In Fca abbiamo imparato a vivere nell'incertezza e siamo pronti a ogni eventualità. L'idea che le tecnologie stanno ridisegnando il nostro ambiente competitivo e il nostro settore non ci fa arretrare. Rimaniamo aperti a valutare tutte le alternative e crediamo in un approccio pragmatico e realistico. Seguire gli altri lungo strade imprudenti e non redditizie non è solo da ingenui ma anche molto pericoloso».

Jeep lancerà due modelli all'anno fino al 2022: tutti avranno un'opzione elettrificata ed elevati livelli di connettività. Nella regione Emea sarà eliminato il diesel. Lo ha detto Mike Manley, responsabile del brand Jeep durante la presentazione a Balocco. «Consolideremo il marchio per resistere alla concorrenza. Nei prossimi cinque anni entreremo in tre nuovi segmenti: quello dei piccoli uv (utility vehicles), dei pick up e dei grandi suv», ha spiegato. Manley ha aggiunto che Jeep ha venduto 1,9 milioni di modelli, quadruplicando le vendite nel mondo rispetto al 2014 e raggiungendo l'obiettivo prefissato quattro anni fa. In Cina il brand è cresciuto del 240%. La previsione è che nel 2022 per ogni 12 uv venduti uno sarà Jeep a livello mondiale.