Fca, Marchionne: «Investiremo 9 miliardi di dollari per auto elettrica. La 500 modello ideale»

BALOCCO - «Investiremo 9 miliardi di dollari per l’elettrificazione dei nuovi prodotti». Lo ha detto l’ad di Fca Sergio Marchionne. «Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza dal petrolio, è una delle nostre priorità. Tutto il sistema deve lavorare insieme con il giusto realismo», ha affermato. Fca non produrrà più auto diesel entro il 2021. Lo conferma l’ad Sergio Marchionne nel corso del Capital Markets Day di Balocco.

«Ci sono crescenti limitazioni la tecnologia diesel vedrà un forte declino», spiega il manager, che prevede il «phase out» entro il 2021 per tutte le auto passeggeri, mentre continuerà ad essere proposta sui veicoli commerciali. «Punteremo su prodotti in grado di recuperare il costo delle nuove tecnologie di elettrificazione».

«La Fiat 500 è il veicolo ideale per una soluzione elettrica a batteria». È una delle novità del piano Fca 2018-2022 annunciata dall’ad del gruppo, Sergio Marchionne, a Balocco. «Fiat è ben posizionata per sfruttare l’opportunità della city car a batteria - aggiunge - nel segmento A la 500 è leader indubbio per prezzi e quota di mercato. Per decenni definizione di mobilità urbana, è ideale per una soluzione a batteria completa». Marchionne annuncia anche una versione Giardinetta della 500 e la possibilità di «ampliare il successo della Fiat Panda con una motorizzazione ecologica».

«Prevediamo che i sistemi di guida autonoma di livello 4, quella limitata ad aree specifiche e a determinate condizioni meteo, diventeranno disponibili per i nostri clienti entro il 2023». Lo ha detto Harald Wester, responsabile delle tecnologie di Fca. «Offriremo la guida autonoma nei prodotti ad alta gamma perché la guida autonoma ha un enorme potenziale e tutti noi vogliamo partecipare a questo mercato», ha aggiunto.