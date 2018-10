Fca: in mercato Usa +15% le immatricolazioni a settembre, top da 18 anni. Per Jeep e Ram altro record

NEW YORK - Fca us, divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles, ha annunciato i dati delle immatricolazioni Usa di settembre, a livelli record grazie ai marchi di pickup truck Ram e dei Suv Jeep. Essi hanno registrato rispettivamente il migliore settembre dal lancio del brand nel 2009 e il nono mese di fila da record. I dati sono i terzi senza Sergio Marchionne al comando del gruppo. L’annuncio del decesso dello storico Ceo fu dato il 25 luglio scorso.

Nel mese appena concluso il gruppo guidato da Mike Manley ha venduto nel mercato Usa 199.819 vetture, in rialzo del 15% rispetto allo stesso mese del 2017 quando il totale era stato di 174.266 veicoli. Il gruppo ha sottolineato che l’ultimo settembre in cui le vendite raggiunsero un record fu nel 2000, quando le vetture vendute furono 219.966. Anche a livello retail il mese scorso sono stati registrati nuovi massimi pari a 149.713 unità, anche in questo caso top del 2000 quando il dato arrivò a 189.794 unità.