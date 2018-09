Fca, Moody’s alza outlook a positivo: «Continui miglioramenti dei parametri del credito». Confermato rating BA2

MILANO - Moody’s ha confermato il rating BA2 su Fiat Chrysler Automobiles NV, alzando l’outlook da stabile a positivo. Confermati anche gli altri giudizi sulla casa automobilistica e sulle emissioni della controllata Fca Us. «Il cambiamento dell’outlook a positivo riflette i continui miglioramenti dei parametri del credito del gruppo dal nostro ultimo upgrade nel marzo scorso», ha dichiarato in una nota Falk Frey, senior vice president e capo analista per Fca di Moody’s. «Se tali parametri saranno mantenuti anche in un periodo di domanda più debole, di aumento dei costi delle materie prime, di aumento dei tassi di interesse e cambio di tariffe, per Fca si potrebbe tradurre in un aumento del rating nei prossimi 12-18 mesi», ha aggiunto Frey.