Fca, parte la svolta elettrica: arriva la nuova 500. Elkann: «Confermati impegni», Francois: «Prestito non è regalo»

TORINO - Fca dà il via ufficiale alla nuova era elettrica con l’intera gamma della Nuova 500 prodotta nello stabilimento torinese di Mirafiori, che, proprio grazie all’iconico modello Fiat, ha raggiunto l’obiettivo della piena occupazione. L’ auto a zero emissioni si presenta con una mascherina con il tricolore italiano sul muso perché è anche il simbolo dell’impegno di Fca per la ripartenza. «Questa vettura è il segno della rinascita italiana. Rinasce 500. rinasce un simbolo, rinasce un sogno italiano, a 63 anni dalla prima generazione», commenta Olivier Francois, responsabile del brand Fiat. «Abbiamo voluto dare una forte dimostrazione di concretezza in questo periodo difficile che stiamo vivendo, facendo vedere che portiamo avanti i progetti e gli impegni che abbiamo preso», sottolinea il presidente John Elkann, che parla di «inizio di una nuova era».

Alla Pinacoteca Agnelli, Elkann accoglie il governatore del Piemonte, Alberto Cirio e la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Con lui ci sono la moglie Lavinia, i figli Leone e Vita, in prima fila c’è anche il fratello Lapo. «La Nuova 500 è una risposta a chi dice che non investiamo in Italia. È disegnata, progettata e costruita in Italia. E non è l’unica fatta in casa. Stiamo investendo oltre 5 miliardi sul futuro del Paese», dice Francois che presenta l’intera gamma della Nuova 500: a fianco delle versioni cabrio e berlina, svela in anteprima mondiale, la versione inedita 3+1 con una seconda porta laterale ad apertura controvento che facilita l’accesso ai sedili posteriori. «Voglio anche sfatare - afferma Francois - un altro luogo comune, quello sul prestito da 6 miliardi di Intesa Sanpaolo con garanzia Sace: ne hanno beneficiato centinaia di altre aziende, è concepito per dare ossigeno all’intero indotto. E, tra l’altro, non è un omaggio, ma un prestito da restituire in 3 anni». Sui social la domanda più gettonata è quella sul prezzo. Al netto degli incentivi è più contenuto rispetto alle previsioni: si va dai 19.900 per la Entry ai 23.700 per la Mid ai 25.200 per la High.

L’ auto è già ordinabile e la prima risposta del mercato è positiva con 12.000 ordini. Autonomia fino a 320 km nel ciclo Wltp, con la possibilità di caricare 50 km di autonomia nel tempo di un caffè, tre allestimenti - Action, Passion e Icon- nuovi colori, la possibilità di essere guidata dai neopatentati. E una piattaforma - spiega Francois - che verrà utilizzata anche per altri modelli elettrici di Fca, anche se sui colloqui in corso su questo tema con Stellantis è troppo presto per dare anticipazioni. L’obiettivo è anche riavvicinare i giovani al mondo dell’ auto. Francois annuncia che sul tetto del Lingotto nascerà il più grande giardino pensile d’Europa: il 4 luglio 2021 sarà aperto a tutti e diventerà un’attrattiva di Torino. Il primo albero è un ulivo, piantato da John Elkann. Si chiama Sky Drive e trae ispirazione dalla High Line Park di New York, la riqualificazione verde della linea ferroviaria sopraelevata della Big Apple che trasportava merci da Chelsea verso il cuore di Manhattan.

Al quarto piano della Pinacoteca Agnelli nascerà anche Casa 500, il museo dedicato alla storia della cult car di Fiat tra passato, presente e futuro. Per conoscere cosa ospiterà si può visitare già oggi il museo Virtual Casa 500. «In un momento difficile questo è un giorno importante, perché conferma non a parole, ma nei fatti, l’impegno di Fca a mantenere radicamento e produzione in Piemonte», sottolinea il presidente della Regione Cirio. «Una bella vettura, ma per Mirafiori servono altri modelli», commenta il segretario generale della Fiom Piemonte, Giorgio Airaudo.