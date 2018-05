Fca, più che raddoppiata quota mercato Jeep ad aprile: 4,4%. Bene anche Alfa: +11%

TORINO - Jeep e Alfa Romeo trainano le vendite di Fca nel mese di aprile. Lo sottolinea la società in una nota. Grazie soprattutto ai risultati di Renegade e Compass, Jeep - con 7.500 immatricolazioni - cresce rispetto a un anno fa del 124,45%, più che raddoppiando la quota di mercato, al 4,4%. Positivo anche il risultato di Alfa Romeo che aumenta le vendite dell’11%, grazie in particolare a Stelvio e Giulia, con oltre 4.400 registrazioni e una quota del 2,6%. Per Fiat - spiega Fca - il risultato è stato contraddistinto dal bilanciamento tra volumi e vendite di qualità: aumentano infatti le vendite ai privati attraverso la rete di concessionari rispetto a quelle dei canali meno remunerativi, come per esempio il noleggio. Ancora una volta la classifica delle vetture più vendute del mese è dominata dai modelli Fca, sette nei primi dieci posti: Panda, 500X, Ypsilon, 500, Tipo, Renegade e 500L.