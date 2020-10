Fca-Psa: Antitrust UE sposta al 2 febbraio 2021 decisione su fusione per esaminare i rimedi proposti

BRUXELLES - La commissione europea ha spostato al 2 febbraio 2021 la scadenza per la decisione sulla fusione Fca/Psa per analizzare i rimedi proposti dalle due società per ovviare ai dubbi sugli effetti di concorrenza dell’operazione. Lo comunica la Commissione. La decisione di spostare la scadenza per la decisione sulla fusione tra fca e psa al 2 febbraio prossimo, secondo quanto appreso in ambienti finanziari, non modifica l’intenzione dei due gruppi automobilistici di finalizzare l’operazione entro il primo trimestre 2021, come più volte dichiarato.

La nuova scadenza dell’Antitrust viene considerata compatibile con i tempi previsti. L’aggiornamento della data è considerato, secondo le stesse fonti, «un aggiornamento di calendario» dopo che le società hanno presentato il 28 settembre scorso nuova documentazione e le proposte per ovviare ai possibili problemi antitrust nel segmento dei veicoli commerciali leggeri e non è considerato in alcun modo «un rinvio per problematiche nella fusione».