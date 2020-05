Fca-Psa, Elkann: «Avanti secondo tempi previsti. Cogliere le opportunità di questa rivoluzione»

TORINO - «I lavori per il progetto di fusione 50/50 tra Fca e Psa stanno proseguendo secondo i piani e nei tempi previsti. La ragione strategica di questa combinazione delle due società e dei loro dipendenti è più forte che mai» Lo ha detto John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli, durante l’assemblea degli azionisti. «L’emergenza covid-19 non ha certo reso le cose più facili per l’industria dell’auto. Ma forse ne ha reso alcune più chiare. Siamo all’inizio di una nuova era di innovazione in questo settore, dovuto alla tripla rivoluzione dell’auto connessa, pulita e autonoma». Così John Elkann, presidente di Exor, durante l’assemblea della holding, parlando della controllata Fca e del settore auto. «Le imprese e i paesi che agiranno con più decisione oggi per cogliere le opportunità di questa rivoluzione saranno quelle che avranno successo», ha aggiunto Elkann.