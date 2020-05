Fca-Psa, Elkann: «Dopo Covid fusione ha ancora più senso. Processo approvazioni autorità sta andando bene»

TORINO - «Il Covid ha un impatto sul settore auto. La fusione oggi ha ancora più senso». Lo ha affermato John Elkann, presidente e ad di Exor, durante la conference call con gli analisti sui conti 2019 riferendosi all’operazione con Psa. «Sono molto soddisfatto del lavoro fatto fino a ora». Nel processo di fusione tra Fca e Psa. «Il processo di approvazioni da parte delle autorità regolatorie sta andando bene».

Lo ha detto il presidente di Exor e della controllata Fca, John Elkann, durante una presentazione agli analisti post assemblea di Exor, sottolineando che, alla luce della situazione del settore auto in questa fase di emergenza Covid-19, «le ragioni per la fusione sono ancora più forti». Elkann ha ribadito che «stiamo seguendo la timeline indicata» e la fusione sarà completata «al più tardi nel primo trimestre 2021». Il presidente di Exor ha ricordato che ieri si è tenuta l’assemblea di Ffp, holding della famiglia Peugeot, azionista di Psa, e che anche da parte loro è arrivata la conferma dell’appoggio all’operazione di fusione. «Siamo molto contenti di essere al loro fianco e al fianco della famiglia Peugeot» in questo processo, ha aggiunto Elkann, facendo riferimento ai rapporti di lunga data tra le due famiglie eredi dei fondatori di Fiat e di Peugeot.