Fca-Psa: Scudieri (Anfia): «Fusione grande opportunità per filiera italiana automotive»

MILANO - La fusione tra «Fca e Psa può essere una grande opportunità per l’indotto italiano, certo si alzerà la competizione con la filiera francese». Così Paolo Scudieri, presidente di Anfia (associazione nazionale filiera industria automobilistica), intervenendo al Forum Automotive. «L’automotive si raggruppa sempre di più e Stellantis è la più calzante delle iniziative rispetto a quello che dobbiamo affrontare: piattaforme, auto elettriche, auto con guida autonoma e auto connesse», ha continuato Scudieri, sottolineando che per il futuro del comparto «servono tali investimenti» che le aggregazioni sono la risposta più adatta e per questo la fusione tra Fca e Psa, ha ribadito, è «una grande grande opportunità».