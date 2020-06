Fca-Psa, Tavares: «Per nuove sfide mobilità servono dimensioni più grandi. Fusione miglior modo per rispondere»

PARIGI - Il settore auto si trova di fronte a nuove sfide che arrivano dall’esterno e «si deve adattare» e «le dimensioni, la taglia sono importanti per diluire le spese per adattarsi alle nuove tecnologie e alle nuove normative» in termini di emissioni. Lo ha detto Carlos Tavares, presidente del consiglio di gestione di Psa, parlando della fusione con Fca durante l’assemblea degli azionisti del gruppo automobilistico francese. La fusione Fca-Psa, ha ricordato Tavares, creerà il terzo gruppo al mondo per fatturato e il quarto per numero di veicoli prodotti e per il manager avere un gruppo di tali dimensioni in questa fase di trasformazione del settore auto è fondamentale per garantire l’esistenza delle imprese.

«Non possiamo far fronte a questi costi in R&D e per gli investimenti da soli», ha detto Tavares. Il manager ha sottolineato che l’obiettivo è quello di arrivare a proporre ai clienti una mobilità «pulita, sicura e accessibile» e ora le auto elettriche e ibride sono una realtà: «Sono disponibili nel concessionari». Quindi la mobilità «sicura e pulita» è già una realtà. Per fare in modo che sia anche accessibile e quindi «ci sia coerenza tra queste tre dimensioni» è necessario unire le forze per «diluire i costi» e Fca e Psa «sono due gruppi che hanno complementarietà evidenti». La fusione tra Fca e Psa «è la miglior maniera per rispondere» alle sfide che il settore auto si trova ad affrontare. «La fusione ci permette di rispondere nel miglior modo possibile» alla trasformazione in atto nel settore. Ha prosuguito Carlos Tavares, presidente del consiglio di gestione di Psa, durante l’assemblea dei soci del gruppo automobilistico francese, rispondendo a una domanda sulla fusione con Fiat Chrysler Automobiles.