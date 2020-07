Fca-Psa, UE mette indagine in stand-by perchè attende informazioni non ancora fornite dai due Gruppi

BRUXELLES - Il 20 luglio scorso la Commissione Europea ha messo in pausa «l’indagine approfondita sulla fusione proposta tra Fca e Psa», allungando quindi i tempi per arrivare ad una decisione. Lo dice una portavoce della Commissione. Si tratta di una procedura che viene attivata se le parti non forniscono, «in maniera puntuale, importanti informazioni che la Commissione ha richiesto». «Per rispettare le scadenze - ricorda la portavoce - le parti devono fornire le informazioni necessarie all’indagine in modo puntuale». Se non lo fanno, la Commissione «ferma l’orologio. Una volta che le informazioni mancanti saranno fornite dalle parti, l’orologio ripartirà e la scadenza per una decisione della Commissione verrà rettificata di conseguenza».