Fca-Psa, nasce il quarto colosso dell'auto: primo obiettivo conquistare l’Asia

Il dado è tratto. Servirà forse più di anno per arrivare al closing, ma con l’accordo siglato ieri è già nato il quarto costruttore di veicoli del mondo. Un evento che, ancora una volta, ridisegnerà lo scacchiere della mobilità globale in un’era in cui il settore affronterà cambiamenti epocali. Un matrimonio fortemente voluto da entrambi i partner che si celebra in perfetta sintonia. I team della due società guidate da Tavares e Manley sono riusciti a concretizzare...

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO