Fca, record di vendite Jeep in Europa. Bene Panda e 500. Gorlier: «Prosegue strategia di privilegiare qualità vendite»

TORINO - Jeep registra «la miglior crescita rispetto a tutti i competitor»: a ottobre incrementa le vendite del 12,2% e nei dieci mesi del 60,8%. La crescita è del 62,7% in Spagna e del 15,6% in Germania a fronte di un calo del mercato rispettivamente del 6,6% e del 7,4%. Lo sottolinea Fca. Il gruppo in Germania aumenta le vendite dell’11,6% in un mercato che cala del 7,4% con Fiat che registra un +15,7%. Nel segmento A Panda e 500 sono leader: sia a ottobre sia nei 10 mesi insieme hanno una quota del 27,7%. Panda la più venduta della sua categoria con oltre 16 mila unità e in Italia nel mercato privati ha registrato la miglior quota di sempre con il 42%, mentre la 500 raggiunge il record nei dieci mesi con oltre 171 mila immatricolazioni.

«Anche in ottobre la nuova normativa Wltp ha parzialmente influenzato il mercato mentre Fca ha proseguito nella sua strategia di privilegiare la qualità delle vendite. La crescita di Jeep continua ed è ottimo il risultato delle city car di Fiat, 500 e Panda, che continuano ad incrementare le vendite», commenta Pietro Gorlier, responsabile Emea di Fca. Il gruppo Fca ha venduto a ottobre nei Paesi dell’Unione Europea e dell’ Efta 66.217 vetture, il 13,3% in meno dello stesso mese del 2017. L’unico brand a registrare un dato positivo è Jeep (+12,2%). Nei dieci mesi le immatricolazioni del gruppo sono 891.498, in calo dell’1,8% sull’analogo periodo dell’anno scorso. La quota scende dal 6,9% al 6,6%.