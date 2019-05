Fca-Renault: 3° al mondo per vendite, ma punta al primo. Se accordo si estende a Nissan e Mitsubishi nasce super-gigante

TORINO - Con la fusione tra Fca e il gruppo Renault nasce il terzo costruttore automobilistico al mondo, alle spalle dei gruppi Volkswagen e Toyota. Se l’alleanza venisse in seguito estesa a Nissan-Mitsubishi, attualmente al quinto posto della classifica mondiale, il nuovo gruppo balzerebbe al primo posto con 15,6 milioni di vetture vendute, in netto distacco dall’azienda di Wolfsburg e dalla casa giapponese.

Questa la nuova classifica per auto vendute:

(0 - Fca-Renault-Nissan-Mitsubishi 15,6 milioni*)

1 - Volkswagen 10,8 milioni

2 - Toyota 10,3 milioni

3 - Fca-Renault 8,7 milioni

4 - Gm 8,4 milioni

5 - Hunday Kia 7,3 milioni

6 - Nissan-Mitsubishi 6,9 milioni

7 - Ford 5,7 milioni

8 - Honda 5,2 milioni

9 - Psa 4,0 milioni

* Nell’ipotesi di estensione dell’accordo a Nissan e Mitsubishi il gruppo salirebbe al primo posto e Volkwagen e Toyota scivolerebbero al secondo e terzo posto.