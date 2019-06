Fca-Renault, Le Monde: c’è primo accordo su organigramma. Elkann presidente, a Francia seggio in cda e governance bicefala

PARIGI - Accordo trovato sull’organigramma della futura possibile holding Fca-Renault secondo informazioni rivelate oggi da La Matinale du Monde, la versione per smartphone del quotidiano Le Monde. Secondo il giornale, il dispositivo «prevede un John Elkann, attuale presidente di Fca, al posto di presidente del consiglio d’amministrazione e Jean-Dominique Senard, direttore generale (Ceo) delle due aziende e membro del consiglio». Il tutto per una «durata di quattro anni e dotato di un meccanismo di salvaguardia che permetta di evitare che il potere vada nelle mani di un solo azionista». Sempre secondo Le Monde negoziati sono in corso «sulla questione di un possibile dividendo eccezionale versato a Renault per compensare un potenziale squilibrio». Secondo fonti del ministero francese dell’Economia, quella di Fca è «un’offerta amichevole e lo deve restare». «Lo Stato francese non è senza scelta. Analizzeremo l’insieme del ‘deal’ per vedere se è equo oppure no», avvertono a Parigi, aggiungendo: «Saremo attenti al fatto che gli impegni presi, in particolare sull’impronta industriale e la localizzazione dei centri di decisione e di ricerca, siano controllabili e verificabili». Inoltre, «con il 7,5% del nuovo insieme, lo Stato dovrà essere rappresentato al consiglio di amministrazione della holding».