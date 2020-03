Fca risolve il problema dell'acquisto nuova auto. Contatti virtuali e prima rata nel 2021

TORINO - Fca, in un contesto straordinariamente difficile come l'attuale, mette in atto nuove iniziative e azioni concrete per supportare, attraverso la rete delle concessionarie, tutti i cittadini che, pur nell'emergenza sanitaria, stanno prendendo in considerazione la possibilità di acquistare un nuovo veicolo e desiderano mettersi in contatto con un consulente di vendita dei vari brand del Gruppo. Per questa ragione - sotto il clim dell'iniziativa 'Parcheggiati sì, fermi mai!' - è stato attivato un servizio dedicato a dealer e clienti per comunicare senza che nessuno debba uscire di casa: un processo innovativo di preventivazione che consentirà di svolgere on line la trattativa commerciale, così come avviene normalmente negli showroom.

Il personale di vendita è stato adeguatamente formato attraverso un training specifico, e potrà quindi essere al servizio del cliente per configurare un veicolo, predisporre il preventivo e presentare l'offerta commerciale completa di finanziamento. Sarà sufficiente fissare un appuntamento telefonico, o via posta elettronica per ricevere un comodo link di connessione, senza che sia necessario installare nulla. Il mercato Italia di FCA è pilota di questo progetto, che può espandersi in altri Paesi grazie all'utilizzo di una tecnologia davvero easy to use.

Tutto questo è infatti possibile grazie all'applicazione Google Hangouts Meets, l'intuitivo strumento di comunicazione on line che permette la visualizzazione sia di file e di immagini sia delle persone in contatto attraverso delle videochiamate. Questa tecnologia consente quindi di gestire le relazioni a distanza, in modo che non venga mai meno la relazione di fiducia e il rapporto di consulenza tra la rete dei dealer FCA e tutti gli italiani, in attesa di poter procedere all'acquisto. La concretizzazione delle trattative dovrà avvenire infatti di persona, appena possibile e in conformità ai decreti governativi. L'iniziativa sarà supportata da una campagna studiata per i canali digital attraverso il claim 'Parcheggiati sì, fermi mai!' un modo per sottolineare l'importanza di osservare scrupolosamente le indicazioni circa la necessità di restare a casa, senza tuttavia rinunciare alla proattività né a uno sguardo ottimista verso il futuro.

La semplicità e l'immediatezza di questa modalità di contatto e preventivazione rappresentano infatti anche un sostegno concreto al sistema industriale italiano nel suo complesso: gli ordini raccolti serviranno a rilanciarlo al termine di questa crisi. Infine, vista la drammatica eccezionalità del momento, tutte le vetture e i veicoli commerciali finanziati con FCA Bank avranno la prima rata posticipata a gennaio 2021: è un ulteriore e tangibile supporto per consentire ai clienti di cambiare auto o mezzo commerciale in tutta tranquillità. ''Mai come in questo momento - si legge nella nota di FCA - saper aspettare è il modo migliore per ripartire''.