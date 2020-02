Fca, risultati in calo nel 2019: -19% utile netto, -2% i ricavi. Ottima performance in Usa, confermati gli obiettivi 2020

TORINO - Fca ha chiuso il 2019 con ricavi netti di 108,187 miliardi di euro, in calo del 2% rispetto a un anno fa. L’utile netto è sceso del 19% a 2,7 miliardi di euro. L’utile netto adjusted è risultato pari a 4,297 miliardi (-9%), con l’eps diluito adjusted parti a 2,73 euro (-9%). Il cash flow delle attività operative è salito del 14% a 10,77 miliardi, quando il free cash flow industriale si è attestato a 2,113 miliardi di euro. L’ebit adjusted risulta pressochè stabile a 6,7 miliardi, con margine al 6,2%, in crescita di 10 punti base. L’evit adjusted è risultato in linea con la guidance, così come l’eps diluito adjusted, il margine sopra le stime e anche il free cash flow industriale ha battuto le attese.Le consegne globali complessive (comprese jv non consolidate) sono state pari a 4.418.000 veicoli, in calo del 9% sul 2018, principalmente per la riduzione degli stock presso la rete di vendita in Nord America, le minori consegne della Jv cinese e, nell’area Emea, le iniziative sui canali di vendita e l’uscita di produzione di alcuni modelli. Per quanto riguarda i risultati nelle diverse aree geografiche, nel 2019 in Nord America le consegne sono scese del 9% a 2,401 milioni di unità, principalmente per effetto della disciplina sullo stock presso la rete di vendita, con ricavi netti saliti a 73,357 miliardi di euro, un ebit adjusted record a 6,69 miliardi (+7%) e margine al 9,1% (+50 punti base). Nell’area Emea le consegne complessive sono scese dell’8% a 1,272 milioni e quelle consolidate del 9% a 1,199 milioni. I ricavi sono calati del 10% a 20,571 miliardi di euro con ebit adjusted negativo per 6 milioni. Nell’area Apac, le consegne complessive sono scese del 29% a 149mila unità, principalmente per effetto dei minori volumi della jv cinese. In calo del 10% le consegne consolidate a 76mila unità. I ricavi 2019 dell’area sono comunque saliti del 4% a 2,814 miliardi di euro, con un favorevole mix di prodotti e l’effetto prezzi positivo. L’ebit adjusted è stato però negativo per 36 milioni di euro. Nell’area Latam, le consegne sono scese a 577mila unità, dove la crescita in Brasile ha in parte compensato il calo in altri mercati, specialmente in Argentina. I ricavi netti sono saliti del 4% a 8,461 miliardi, l’ebit adjusted è salito del 40% a 501 milioni e il margine di 150 punti base al 5,9%. Infine, Maserati ha registrato un calo delle consegne del 45% a 19.300 unità, i ricavi sono scesi del 40% a 1,6 miliardi di euro, l’ebit adjusted è stato negativo per 199 milioni. Fca ha confermato la guidance per il 2020. in particolare, il gruppo automobilistico ‘si aspetta che la forte performance continui anche nel 2020’ e ha quindi confermato i target di un ebit adjusted sopra i 7 miliardi di euro, di un eps diluito adjusted superiore a 2,80 euro e un free cash flow industriale superiore ai 2 miliardi di euro.