Fca: ancora riuniti manager Gec, domani conti trimestre. Attesi azzeramento debito e conferma target 2018

TORINO - Sono sempre riuniti a Torino, al Lingotto, i manager di prima linea di Fca che fanno parte del Gec, il Group Executive Council, organismo decisionale del gruppo. Anche questa mattina, sotto la guida del nuovo amministratore delegato Mike Manley, responsabile ora anche delle attività europee, prosegue l’esame dei settori operativi per individuare le linee strategiche per ogni brand e ogni regione in cui il gruppo è presente.

Domani saranno resi noti i conti del secondo trimestre 2018: sono attesi l’annuncio dell’azzeramento del debito industriale, come anticipato da Sergio Marchionne il primo giugno a Balocco, e la conferma dei target dell’anno. Per quanto riguarda il settore auto, nella prima metà del 2018 le vendite del gruppo hanno subito un rallentamento: a giugno il calo è stato di oltre il 19% in Italia e del 2,6% in Europa, con il boom di immatricolazioni di Jeep e il buon risultato di Alfa Romeo. Non è all’ordine del giorno lo spin off di Magneti Marelli anche se procede l’iter che si concluderà entro il 2018.